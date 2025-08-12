الاستخبارات العسكرية تزج "كتيبة العمليات النفسية" في الزيارة

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتوجيه مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن السيلاوي توجهت مفارز كتيبة 43 العمليات النفسية للمشاركة بتامين الزيارة الاربعينية للامام الحسين ( عليه السلام )".وأوضحت ان "الكتيبة شاركت عبر ما تبثه من مكبرات الصوت العملاقة التي تملكها نداءات توعوية تتعلق بسلامة الزائرين من كافة الجوانب، كما قامت بتوزيع منشورات تتضمن الحيطة والحذر من الاشاعات ومروجيها ومطلقيها وتحذير الزائرين من سلوك الطرق غير الامنة والابتعاد عن الاجسام الغريبة والابلاغ عنها عبر الرقم المجاني للمديرية (153) وعدم تناول الاطعمة المجهولة المصدر".وبينت ان "كتيبة العمليات النفسية ٤٣ تتولى مهام التوجيهات التوعوية في المناسبات الدينية والوطنية".