السومرية نيوز
عمدة واشنطن ترد على أمر ترامب بشأن العاصمة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536858-638905873075027199.jpg
الاستخبارات العسكرية تزج "كتيبة العمليات النفسية" في الزيارة
أمن
2025-08-12 | 05:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
445 شوهد
السومرية
نيوز-امن
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، ان الكتيبة النفسية 43، شاركت بتأمين الزيارة الاربعينية بمهمة اطلاق النداءات التوعوية المتعلقة بالاشاعات والاجسام الغربية والاطعمة مجهولة المصدر.
وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتوجيه مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن
حسن جواد
السيلاوي توجهت مفارز كتيبة 43 العمليات النفسية للمشاركة بتامين الزيارة الاربعينية للامام الحسين ( عليه السلام )".
وأوضحت ان "الكتيبة شاركت عبر ما تبثه من مكبرات الصوت العملاقة التي تملكها نداءات توعوية تتعلق بسلامة الزائرين من كافة الجوانب، كما قامت بتوزيع منشورات تتضمن الحيطة والحذر من الاشاعات ومروجيها ومطلقيها وتحذير الزائرين من سلوك الطرق غير الامنة والابتعاد عن الاجسام الغريبة والابلاغ عنها عبر الرقم المجاني للمديرية (153) وعدم تناول الاطعمة المجهولة المصدر".
وبينت ان "كتيبة العمليات النفسية ٤٣ تتولى مهام التوجيهات التوعوية في المناسبات الدينية والوطنية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
زيارة الاربعين
الاستخبارات
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
حسن جواد
تامي
برات
كتيب
جواد
