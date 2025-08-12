توضيح رسمي بشأن هبوط اضطراري لطائرة مروحية في كربلاء

وقال ميري في بيان ورد لـ ، إن "إحدى الطائرات المروحية المكلفة بواجب ضمن مدينة تعرضت، أثناء الإقلاع، لخلل فني استدعى هبوطها الاضطراري".وأوضح أن "عملية الهبوط أسفرت عن اصطدام الطائرة بعجلة فارغة كانت مركونة قريب من الموقع، واقتصرت الأضرار على العجلة فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية".