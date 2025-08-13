حريق يطفئ عائلة كاملة في حي أور ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا اندلع داخل أحد الدور السكنية ضمن منطقة حي أور ببغداد، ما أدى الى الأب والأم وخمسة أطفال نتيجة حادث".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق ولكنها لم تتمكن من انقاذ العائلة بسبب سرعة انتشار الحريق"، مشيرا الى ان "لجنة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".