بغداد ترد على الخارجية الأمريكية: العراق دولة ذات سيادة كاملة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536986-638906795261047768.jfif
الداخلية والدفاع تشرفان على بدء عملية التفويج العكسي للزائرين
أمن
2025-08-13 | 06:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
280 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أعلن وزيرا الداخلية
عبد الامير الشمري
والدفاع
ثابت العباسي
، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية التفويج العكسي لزائري اربعينية الامام الحسين (ع).
وذكرت الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تابع
وزير الداخلية
، رئيس
اللجنة الأمنية العليا
للزيارات المليونية
عبد الأمير الشمري
، ووزير الدفاع
ثابت محمد سعيد العباسي
، سير الإجراءات المتعلقة بتأمين إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".
وأضاف البيان، أن الجانبين "يراقبان عملية التفويج العكسي للزائرين من جميع محاور هذه الزيارة المليونية، وما تقوم بها القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب وغيره من واجبات"، لافتاً الى ان "الوزيرين شددا على أهمية استمرار توحيد الجهود من قبل جميع
الأجهزة الأمنية
والقطعات، والتأكيد على مواصلة العمل الاستخباري ضمن الخطة التنظيمية المرسومة لهذه المناسبة".
وشدد الوزيران، بحسب البيان، على "استمرار تنسيق الجهود لغاية انتهاء
مراسيم
الزيارة وعودة الزائرين وتسهيل حركتهم مع مواصلة انتشار القطعات الأمنية في الطرق الرئيسة خاصة الخارجية منها، وتوفير جميع الاحتياجات التي تضمن اتمام هذا الواجب الوطني بالصورة الناصعة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
