الداخلية والدفاع تشرفان على بدء عملية التفويج العكسي للزائرين

وذكرت الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تابع ، رئيس للزيارات المليونية ، ووزير الدفاع ، سير الإجراءات المتعلقة بتأمين إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".وأضاف البيان، أن الجانبين "يراقبان عملية التفويج العكسي للزائرين من جميع محاور هذه الزيارة المليونية، وما تقوم بها القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب وغيره من واجبات"، لافتاً الى ان "الوزيرين شددا على أهمية استمرار توحيد الجهود من قبل جميع والقطعات، والتأكيد على مواصلة العمل الاستخباري ضمن الخطة التنظيمية المرسومة لهذه المناسبة".وشدد الوزيران، بحسب البيان، على "استمرار تنسيق الجهود لغاية انتهاء الزيارة وعودة الزائرين وتسهيل حركتهم مع مواصلة انتشار القطعات الأمنية في الطرق الرئيسة خاصة الخارجية منها، وتوفير جميع الاحتياجات التي تضمن اتمام هذا الواجب الوطني بالصورة الناصعة".