السومرية نيوز
غزة.. أرقام مفزعة تخص أطفال القطاع
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الداخلية تكشف حقيقة تعرض قطار لإطلاق نار جنوبي بغداد
الداخلية تكشف حقيقة تعرض قطار لإطلاق نار جنوبي بغداد
أمن
2025-08-13 | 17:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,486 شوهد
نفت
وزارة الداخلية
، الخميس، تعرض قطار لإطلاق نار قرب منطقة
اليوسفية
جنوبي
بغداد
.
وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن (تعرض أحد القطارات الناقلة للزائرين من العاصمة
بغداد
الى
محافظة كربلاء المقدسة
، إلى اطلاق نار من قبل ما اسمته خلايا نائمة تابعة لعصابات
داعش
الإرهابية في
حزام بغداد
قرب منطقة
اليوسفية
دون تسجيل إصابات بشرية)".
وأضاف البيان "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً نبين أن القطارات دائما تتعرض الى رمي بالحجارة من قبل بعض الأطفال وهناك حملات مستمرة للحد من هذه الحالات غير الحضارية".
وكانت أنباء اشارت الى تعرض أحد القطارات الناقلة للزائرين من بغداد الى
كربلاء
إلى اطلاق نار.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الداخلية
قطار
محافظة كربلاء المقدسة
وزارة الداخلية
محافظة كربلاء
حزام بغداد
اليوسفية
اليوسفي
المقدسة
كربلاء
