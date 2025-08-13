الداخلية تكشف حقيقة تعرض قطار لإطلاق نار جنوبي بغداد

نفت ، الخميس، تعرض قطار لإطلاق نار قرب منطقة جنوبي .

وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن (تعرض أحد القطارات الناقلة للزائرين من العاصمة الى ، إلى اطلاق نار من قبل ما اسمته خلايا نائمة تابعة لعصابات الإرهابية في قرب منطقة دون تسجيل إصابات بشرية)".

وأضاف البيان "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً نبين أن القطارات دائما تتعرض الى رمي بالحجارة من قبل بعض الأطفال وهناك حملات مستمرة للحد من هذه الحالات غير الحضارية".

وكانت أنباء اشارت الى تعرض أحد القطارات الناقلة للزائرين من بغداد الى إلى اطلاق نار.