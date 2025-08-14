بعد بغداد.. ترامب يقارن أمن واشنطن بالفلوجة

وقال في تغريدة على منصة "تروث سوشيال"، ان "الجيش وقوات الشرطة الفيدرالية سيعملان على تحرير ، من مظاهر العنف، معتبرا ان معدل جرائم القتل في واشنطن هي الأعلى في العالم وتفوق مدنًا معروفة بالعنف مثل مكسيكو سيتي وبوغوتا وإسلام آباد وأديس أبابا، وعشرة أضعاف المعدل في غرب .وأشار ترامب الى ان سكان واشنطن باتوا يخشون حتى ابلاغ الشرطة عن الجرائم خوفا من الانتقام من المجرمين، منتقدا تكتم المسؤولين في واشنطن على الاحصائيات الحقيقية للجرائم.