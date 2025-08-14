ارتفاع المخالفات المرورية خلال الأربعين بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي

وقالت اللجنة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " سجّلت من خلال أجهزة الرادار المنصوبة على الطرق الدولية ما يقارب (44,000) مخالفة سرعة خلال فترة الزيارة المليونية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% عن الزيارة الماضية، أي ضعف عدد المخالفات التي تم تسجيلها العام الماضي، نتيجة لزيادة عدد أجهزة الرادار هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة".وأكدت اللجنة ان " العامة مستمرة في متابعة ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين غير الملتزمين، حفاظًا على سلامة المواطنين وانسيابية الحركة المرورية".