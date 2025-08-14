تقارير: الجيش الأمريكي سيشارك ميدانيا بنزع سلاح حزب الله

وقالت مصادر لبنانية إن تلقت تعهدا من ، بالمشاركة في عملية نزع سلاح إلى جانب ، بحسبما نقلت وكالة " ".وأضافت المصادر إن "مراكز القرار في تبلغت بتعهد واشنطن بمشاركة خبراء من ضباط في نزع سلاح حزب الله بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي تم تكليفه بوضع خطة تتضمن الآليات التنفيذية لعملية نزع السلاح"، مشيرة الى ان "القرار الأمريكي بهذا الخصوص يمثل تحولا استراتيجيا في سياسة واشنطن تجاه لبنان، ويؤكّد أنها حزمت أمرها لوضع حدّ نهائي لمسألة السلاح".وبحسب المصادر، فإن التوجه الأمريكي بالمشاركة الميدانية في نزع السلاح يحمل مخاطر كبيرة من شأنها زيادة حدة الأزمة التي يعيشها لبنان، وتعميق الانقسامات بين القوى السياسية التي يؤيد بعضها قرار نزع السلاح، فيما يعارضه البعض الآخر.وقدم المبعوث الأمريكي الى لبنان ، خطة لنزع سلاح حزب الله قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وتقديم مساعدات اقتصادية وإعادة اعمار لبنان، فيما صادقت الحكومة اللبنانية على الخطة في الشهر الحالي وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لنزع السلاح حتى نهاية العام الحالي.