عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية دون خروقات

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " أعلن عن نجاح الخطة التنظيمية التنسيقية الخاصة بذكرى أربعينية الإمام الحسين "عليه السلام" ضمن عاصمتنا الحبيبة، بمشاركة وتضافر جهود جميع القطعات الأمنية والاستخبارية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة واسناد الدوائر والمؤسسات الحكومية وهيئات المواكب الحسينية والتي تكللت بالنجاح".وأضافت، أن "الخطة تميزت بانسيابية عالية تختلف عن سابقاتها من الخطط لحركة سير العجلات والزائرين وعدم قطع اَي طريق ضمن محاور وطرق تنقل الزوار والمناطق المحاذية لها".وتابعت، ان "الخطة تضمنت الابتعاد عن المظاهر المسلحة والتعاون التام من قبل المواطنين وأصحاب المواكب الحسينية مع اخوانهم في القطعات الامنية وتوفر كافة الخدمات الإدارية للزائر طيلة أيام الزيارة".