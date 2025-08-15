اندلاع نزاع عشائري في قلعة صالح بمحافظة ميسان



شهدت ناحية بمحافظة ، اليوم الجمعة، اندلاع نزاع عشائري استخدمت فيه الأسلحة النارية.



واظهر مقطع مصور، رصاصات تتطاير في السماء بين طرفي النزاع.



ولم تعرف اسباب النزاع حتى الان.