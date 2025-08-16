حملة أمنية في بغداد: إغلاق كراجات غير رسمية ومطالبة أصحابها بإكمال الموافقات القانونية

وأوضحت القيادة، في بيان، أن الإجراء يأتي ضمن جهودها للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع استغلال المواطنين من قبل "ضعاف النفوس" عبر فرض مبالغ مالية بطرق غير شرعية.ودعت قيادة العمليات أصحاب هذه الساحات إلى إكمال الموافقات الرسمية من الجهات المعنية لمزاولة العمل بشكل قانوني وأصولي. وتم تنفيذ هذا الإجراء من قبل لجنة متابعة الساحات والمعارض في القيادة بإسناد من .