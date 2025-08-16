البصرة.. القبض على متهمين أطلقا النار على منزل مواطن بسبب خلاف مالي

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز ان شرطة ، بالاشتراك مع الفوج الأول من قوات الطوارئ، ألقت القبض على متهمين اثنين أطلقا النار على منزل أحد المواطنين بسبب خلاف .وأضاف انه تم ضبط بندقية كلاشينكوف بحوزتهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.