رفع حالة الانذار (ج) وعودة القطعات الى وضعها الطبيعي

وقال المصدر لـ ، ان "توجيهات عليا صدرت برفع حالة الانذار (ج) بعد انتهاء زيارة الأربعينية".وأضاف ان "القطعات عادت الى وضعها الطبيعي".