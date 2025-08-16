القبض على متهمين اثنين قاموا باغتصاب شاب حدث في بغداد

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، انه "قام احد الاشخاص "الحدث" بتقديم شكوى الى مركز شرطة الاعظمية اكد فيها عملية الاعتداء عليه واغتصابه من قبل متهمين اثنين"، مشيرا الى انه "بعد القاء القبض عليهم واثناء التحقيق اعترفوا صراحة بقيامهم بممارسة اللواط مع المشتكي ".وتابع، انه "بعد التحقيق مع المتهم اعترف بقيامه في الشهر الثاني بتنفيذ عملية (قتل) بحق المجنى عليه في منطقة الحسينة بواسطة سلاح نوع بندقية (كلاشنكوف) تم رميها في احدى الدور القريبة من داره بغية اخفاء معالم الجريمة وهرب من محل الحادث حينها وقام بالتخفي داخل محطة للغسل في منطقة (الكم)".