العمليات المشتركة تعلن مقتل مجموعة إرهابية بضربة جوية في صلاح الدين

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قتل المجموعة الارهابية تم في الضربة الأولى بعد مراقبة استخبارية استمرت عدة أيام، دك خلالها صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات F_16 يوم 12 من شهر آب الجاري وكراً مهماً للإرهابيين في شرقي قاطع عمليات ".وتابعت، انه "وفي يوم 14 من آب الجاري أيضاً عاود أبطالنا في صقور الجو بواسطة طائرات F_16 غاراتهم الدقيقة، وهذه المرة تم استهدف وكر آخر للإرهابيين ضمن قاطع عمليات ".