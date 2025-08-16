خلال استقبال القائم بالأعمال الأمريكي.. الأعرجي يستعرض تفاصيل مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين العراق وايران

وذكر بيان لمكتب الاعرجي، ان "الأخير استقبل بمكتبه القائم بالأعمال الأميركي في ، السفير فاجن، وجرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية استمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات"، لافتاً إلى أن " استعرض تفاصيل مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشأن ضبط الحدود، بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة، ومنع التهريب والتسلل".وأكد ، أن "العراق ينطلق في سياساته من مصالحه الوطنية العليا، ويتصرف كدولة مستقلة ذات سيادة"، مشدداً على أن " تنتهج علاقات متوازنة مع دول المنطقة والعالم، وتمضي في سياسة الانفتاح الدبلوماسي على الدول الصديقة والشقيقة".من جانبه، جدد السفير فاجن، "دعم لسياسات الحكومة العراقية المتوازنة في علاقاتها الداخلية والخارجية"، مثمناً "الجهود المبذولة في ملف إعادة النازحين وخطط تأهيلهم، كما كشف عن قرب عقد مؤتمر دولي في ، لحث الدول على سحب رعاياها من مخيم السوري وإنهاء هذا الملف بشكل كامل".