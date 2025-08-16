بعد إنزال جوي.. "إرهابي خطير" في قبضة مكافحة الإرهاب

وذكر بيان للقيادة، انه "في الساعة 2300 فجر 13 آب الجاري، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من الأبطال في ، وبإنزال جوي ناجح وبإسناد فني من مستشاري ، تم إلقاء القبض على الإرهابي (سلمان سليمان داود) على الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات وصلاح الدين بالتحديد في منطقة (سرهيد المطر) وبحوزته عدد من الأسلحة، وأجهزة الاتصال، ومواد أخرى".وبين، أن "هذا المتهم هو أحد الأهداف الإرهابية المهمة ومطلوب للقوات الأمنية العراقية، كونه عمل في السابق مع عصابات القاعدة وبعدها عمل مع عصابات الإرهابية، حيث يجري جهاز مكافحة الإرهاب حاليا التحقيق معه وفق السياقات المعتمدة تمهيدا لإحالته الى المحاكم المختصة".