حادثة الطبيبة البصرية بان زياد تتفاعل... وتحذيرات من تدخلات في نتائج التحقيق!

حذر خبراء قانونيون ومختصون في قضايا حقوق الانسان من أيّ تدخلات سياسية قد تضعف النتائج المرتقبة بشأن حادثة وفاة الطبيبة البصرية بان زياد في قضية وصفت بالغامضة وأثارت واسعا حول مسار التحقيقات الرسمية. ودعا خبراء ومختصون الى إعلان نتائج التحقيقات سريعا وبشفافية لضمان ثقة الشارع بالقضاء ومنعِ التأويلات التي سادت في منصات التواصل والتكهنات بشأن ظروف الوفاة.إليكم هذا التقرير من السومرية!