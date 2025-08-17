الشرطة المجتمعية تعقد صلحا بين فتاتين هاربتين وأب مُعنِف في بغداد

وقال مصدر أمني في حديث لـ ، إن "مفرزتي الجامعة والعدل بمديرية الشرطة المجتمعية أعادت، اليوم، شقيقتين هاربتين إلى ذويهما في مركز شرطة بعد إفادتهما بتعرضهما للعنف الأسري من قبل والدهما ورغبتهما بتقديم دعوى قضائية بحقه".وأضاف المصدر، "وعقب تدخل الشرطة المجتمعية تم استدعاء الأب وجمع الأطراف داخل المركز حيث جرت مناقشة القضية وتقريب وجهات النظر ليتم حل الخلاف وفق مبدأ العدالة التصالحية".