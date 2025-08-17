الصفحة الرئيسية
الشرطة المجتمعية تعقد صلحا بين فتاتين هاربتين وأب مُعنِف في بغداد
أمن
2025-08-17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
226 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعادت الشرطة المجتمعية شقيقتين هاربتين إلى ذويهما، اليوم الاحد، وأنهت خلافاً أسرياً اندلع بينهما في بغداد
بغداد
.
وقال مصدر أمني في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "مفرزتي الجامعة والعدل بمديرية الشرطة المجتمعية أعادت، اليوم، شقيقتين هاربتين إلى ذويهما في مركز شرطة
الخضراء
بعد إفادتهما بتعرضهما للعنف الأسري من قبل والدهما ورغبتهما بتقديم دعوى قضائية بحقه".
وأضاف المصدر، "وعقب تدخل الشرطة المجتمعية تم استدعاء الأب وجمع الأطراف داخل المركز حيث جرت مناقشة القضية وتقريب وجهات النظر ليتم حل الخلاف وفق مبدأ العدالة التصالحية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
