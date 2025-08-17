وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"

وبحسب موقع "ميديل ايست مونيتور"، فإنه "بعد رفض الانسحاب من ، شنّ تحالف بقيادة في يناير 1991 ضد الجيش العراقي، ليرد العراق بصواريخ سكود استهدفت وقوات التحالف المتمركزة في ".وبحسب السجلات الصادرة عن مكتب ، فإن الاستخبارات الأميركية قدرت بعد أسبوعين من بدء الحرب أن العراق من المرجح أن يستخدم الأسلحة الكيميائية "قريباً جداً"، ربما ضد ، أو إسرائيل، أو كليهما.أخبر نائب الرئيس الأمريكي دان كويل البريطاني أن التقارير الأمريكية "تعتبر استخدام العراق للأسلحة الكيميائية أمرًا مؤكدًا"، وأكد لميجور أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون "ردًا تقليديًا ساحقًا" على أي هجوم من هذا القبيل.خلال لقائهما في لندن، ناقش الزعيمان أيضًا موقف إسرائيل، وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل ستواصل ضبط النفس، قال ميجور إنه يعتقد أنها ستستمر "في الوقت الراهن"، لأن ذلك أكسب إسرائيل تأييدًا دوليًا، ومع ذلك، توقع أن ترد إسرائيل في النهاية.وافق كويل، لكنه حذّر من "مشكلة حقيقية" إذا استخدم الأسلحة الكيميائية ضد إسرائيل، وقال لميجور: "في أسوأ الأحوال، وإذا وقعت آلاف الإصابات، فقد يكون الرد الإسرائيلي نوويًا".لكن التقييمات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية والبريطانية خلصت إلى أن إسرائيل تتمتع بحماية جيدة، وأقر البريطاني بأنه لم يتم اعتراض جميع الصواريخ العراقية على اسرائيل، لكنه أعرب عن ثقته بأن العراق "لم يعد قادرًا" على شن هجوم صاروخي واسع النطاق على إسرائيل، ويعتقد البريطانيون أن هذا الوضع ساعد الولايات المتحدة على إقناع إسرائيل بترك العمليات العسكرية للتحالف، مما ساهم في الحفاظ على وحدة التحالف.