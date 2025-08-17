العثور على أشلاء 3 عناصر من "داعش" في وادي الشاي

وقال المصدر لـ ، إن "قوة من الفرقة الحادية عشر خرجت بالاشتراك مع قوة من موارد شعبة استخبارات وكتيبة استطلاع الفرقة ذاتها لتفتيش موقع ضربة نفذتها العراقية بواسطة طائرة F_16 يوم أمس في شرقي قاطع عمليات استهدفت خلالها مضافة للإرهابيين".وأضاف، ان "القوة عثرت على أشلاء ٣ جثث للارهابيين سيتم التعرف على هويتهم بعد إجراء عملية الفحص، كما عثرت على أسلحة مختلفة ومواد لوجستية وعجلات مدفونة ومدمرة ومواد أخرى، وما يزال الواجب مستمرا".