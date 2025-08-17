في البصرة.. تفجير تحت السيطرة صباح الغد

أعلنت ، الأحد، عن تفجير تحت السيطرة صباح يوم غد.

وقالت القيادة في بيان، "سيقوم الجهد الهندسي في بإجراء تفجير واتلاف الغام وقنابل عنقودية من المخلفات الحربية السابقة التي تم العثور عليها اثناء عمليات البحث والتفتيش ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة".

وأضاف البيان أن التفجير سيتم "غدا الاثنين 18/8/ 2025 من الساعة الـ 7 الى 10 صباحا، في الجنوبية".