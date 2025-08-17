في كربلاء.. اعتقال شخص نحر طفلا ودفنه

أفاد مصدر أمني، الاثنين، باعتقال شخص نحر طفلا ودفنه في .​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شخصا خطف طفلا وطلب عليه فدية قدرها 15 ألف دولار ومن ثم قام بنحر الطفل ودفنه".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية القت القبض على الجاني في منطقة الابراهيمية شرق ".