عمليات بغداد تغلق بناية سكنية وعددا من المشاريع التجارية والمخازن المخالفة لشروط السلامة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وحرصاً منا على حياة المواطنين وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة، تواصل اللجان المشتركة بإسناد تشكيلات الفرقة الاولى شرطة اتحادية، زياراتها الميدانية، لتفتيش وتدقيق المشاريع والمحال والمخازن التجارية المخالفة لشروط وضوابط ".وأضافت القيادة، أن "اللجان أغلقت بناية سكنية وعددا من المشاريع التجارية والمخازن المخالفة لشروط الأمن والسلامة وذلك ضمن مناطق (النهروان، جرف النداف، الكرادة) بجانب ".ودعت قيادة العمليات، اصحاب المخازن والمحال التجارية والبنايات السكنية الى "الالتزام بتعليمات المدني واجراءات السلامة والامن تجنباً لحدوث الحرائق وتعرضهم للمساءلة القانونية".