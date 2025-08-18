صلاح الدين.. القبض على متهم بقتل فتاة ورمي جثتها في أحد المبازل

وذكرت القيادة في بينا ورد للسومرية نيوز، انه " بناء على الأخبار الوارد إلى ، حول العثور على جثة تعود لفتاة مرمية في إحدى المبازل في ناحية يثرب – منطقة حشمة تم التوصل إلى الجاني، والقبض عليه، وضبط كل ما له مساس بالجريمة"، مشيرة الى انه" تم وتدوين أقواله قضائيًا بالاعتراف، وإجراء كشف الدلالة تحت إشراف القضاء، وإحالته إلى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل".وتابعت، ان " قيادة شرطة تهيب بالمواطنين الكرام التعاون مع المفارز الأمنية التابعة لها، والإبلاغ عن أي حالة يُشتبه بها".