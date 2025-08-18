السجن ست سنوات لمتهم بالانتماء والترويج لحزب البعث

وذكر اتلمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تم اصدار حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة الانتماء والترويج لأفكار المحظور في ".وتابع، انه "صدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016".