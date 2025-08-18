القائد العام يصدر قرارا يخص معاملات منتسبي الأجهزة الأمنية

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد لـ ، ان "رئيس القائد العام للقوات المسلحة وافق لى استثناء جميع منتسبي كافة من إجراءات الحجز الإلكتروني عند إصدار الوثائق التالية:-إجازة السوق-البطاقة الوطنية الموحدة-جواز السفروأكدت ان "هذا القرار جاء تقديراً لتضحياتهم وجهودهم الكبيرة في حفظ أمن الوطن واستقراره".