توضيح رسمي بشأن إمكانية فرض حظر تجوال يوم الانتخابات

أوضحت
اللجنة الأمنية العليا
، اليوم الاثنين، مدى إمكانية فرض حظر للتجوال يوم الانتخابات المقرر اجراؤها في 11 تشرين الثاني 2025.
وقالت اللجنة، وفق الصحيفة الرسمية وتابعتها
السومرية نيوز
، إنه "لا يوجد حظر للتجوال في يوم الانتخابات".
ومن المقرر ان يشهد
العراق
، في 11 تشرين الثاني المقبل، اجراء الانتخابات التشريعية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
