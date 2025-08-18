أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، باعتقال ثلاثة أشخاص هاجموا منزلا بـ"مولوتوف" جنوبي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "بوقت قياسي قسم شرطة يلقي القبض على ثلاثة متهمين أقدموا على رمي قناني " " محلية الصنع باتجاه دار أحد المواطنين".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بحالة من الذعر والخطر على حياة ساكني المنزل".