انتهاء اجتماع ترامب مع زيلينسكي وقادة أوروبيين
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537617-638911457159882994.jpg
بغداد.. اعتقال ثلاثة أشخاص هاجموا منزلا بـ"مولوتوف"
أمن
2025-08-18 | 16:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
62 شوهد
أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، باعتقال ثلاثة أشخاص هاجموا منزلا بـ"مولوتوف" جنوبي
بغداد
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، "بوقت قياسي قسم شرطة
أبو دشير
يلقي القبض على ثلاثة متهمين أقدموا على رمي قناني "
مولوتوف
" محلية الصنع باتجاه دار أحد المواطنين".
وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بحالة من الذعر والخطر على حياة ساكني المنزل".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
