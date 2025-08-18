ميسان.. اعتقال شخصين بعد مقتل طفلة وإصابة اثنين

أعلنت ، مساء الاثنين، عن اعتقال شخصين بعد مقتل طفلة وإصابة اثنين في قضاء الكحلاء.

​

وذكرت القيادة في بيان أن "مشاجرة حدثت تخللها إطلاق نار بين مواطنين على اثر خلاف سابق فيما بينهم مما أدى إلى اصابة احدهم ومقتل طفلة وإصابة مواطن من المارة وذلك في احدى مناطق قضاء الكحلاء".

وأضاف البيان "بناءً على المعطيات وتوفر المعلومات الاستدلالية تم تعقب المتسببين ومطاردتهم من قبل قوة مشتركة من قسم شرطة الكحلاء والجيش العراقي وخلال وقت قصير تمت الإطاحة بهما".