بعد قليل.. تفجير في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "الجهد الهندسي لفرقة المشاة السابعة عشر سينفذ، في تمام الساعة العاشرة صباحاً اليوم الثلاثاء الموافق، تفجيرا مسيطرا عليه لمخلفات حربية تالفة تم العثور عليها في وقت سابق ضمن منطقة "الحرگاوي" العاصمة".