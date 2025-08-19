تظاهرات لمنتسبي الحشد الشعبي احتجاجًا على استبدال أسمائهم بالحذف والاستحداث (صور)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في سامراء.. الكشف عن عدد العقارات المتجاوزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537652-638911893511070542.jpeg
تظاهرات لمنتسبي الحشد الشعبي احتجاجًا على استبدال أسمائهم بالحذف والاستحداث (صور)
أمن
2025-08-19 | 04:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
560 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
تظاهر 150 عنصراً من
الحشد الشعبي
، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على استبدال أسمائهم بالحذف والاستحداث.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الحشد الشعبي يخاطب منتسبيه: ندعوكم لتخفيف الزخم على منافذ صرف الرواتب
06:05 | 2025-07-01
تظاهرات في البصرة احتجاجًا على شح المياه وتدهور الخدمات (صور)
03:26 | 2025-07-14
تظاهرة واسعة بساحة التحرير احتجاجاً على ملف خور عبدالله (صور)
10:49 | 2025-07-25
تظاهرات أمام مشروع ماء البصرة الكبير احتجاجاً على ملوحة المياه
15:08 | 2025-07-04
الحشد
تظاهرات
العراق
بغداد
السومرية نيوز
الحشد الشعبي
سومرية نيوز
السومرية
سومر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد قليل.. تفجير في بغداد
أمن
29.51%
02:13 | 2025-08-19
بعد قليل.. تفجير في بغداد
02:13 | 2025-08-19
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
سياسة
29.14%
05:40 | 2025-08-18
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
05:40 | 2025-08-18
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
رياضة
28.7%
12:53 | 2025-08-17
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
12:53 | 2025-08-17
ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
12.65%
09:46 | 2025-08-18
ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في العراق
09:46 | 2025-08-18
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
اخترنا لك
اندلاع حريق قرب سجن النساء في مجمع أبو غريب
05:36 | 2025-08-19
تفاصيل جريمة قتل رجل وزوجته على يد ابنهما في بغداد
04:45 | 2025-08-19
بعد قليل.. تفجير في بغداد
02:13 | 2025-08-19
ميسان.. اعتقال شخصين بعد مقتل طفلة وإصابة اثنين
16:38 | 2025-08-18
نزاع عشائري عنيف جنوب ميسان (فيديو)
16:30 | 2025-08-18
بغداد.. اعتقال ثلاثة أشخاص هاجموا منزلا بـ"مولوتوف"
16:20 | 2025-08-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.