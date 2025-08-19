تفاصيل جريمة قتل رجل وزوجته على يد ابنهما في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "معلومات وردت بوجود رائحة كريهة صادرة من احد الدور ضمن منطقة الامين شرقي ، حيث تم توجيه قوة الى المنزل واتضح وجود رجل وزوجته مقتولين تتراوح اعمارهم الـ50 عاما تقريبا".وأضاف "بحسب افادة جارهم، فأن ابن المقتولين هو من اقدم على هذا الفعل قبل يومين، بعد سماع صوت اطلاق نار صادر من المنزل".وأكد انه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ومراجعة المنطقة".