الـ GPS والكاميرات اطاحتا به.. اعتقال شاب قتل والديه في بغداد

وذكر بيان للمديرية ورد لـ ، أنه "بحسب المعلومات الأمنية، فإن الجريمة وقعت قبل أكثر من يومين، حيث لاذ الجاني بالفرار بعد ارتكابه الجريمة. وتمكّنت مفارز الاستخبارات من تتبعه ورصد تحركاته عبر المراقبة وتحليل بيانات هاتفه النقال، ما أسفر عن تحديد موقعه والقبض عليه بوقت قياسي".وأكدت المديرية "إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، فيما شددت على استمرار جهودها في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن داخل العاصمة".وكشف مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جريمة قتل رجل وزوجته على يد ابنهما في .وقال المصدر لـ نيوز، ان "معلومات وردت بوجود رائحة كريهة صادرة من احد الدور ضمن منطقة الامين شرقي بغداد، حيث تم توجيه قوة الى المنزل واتضح وجود رجل وزوجته مقتولين تتراوح اعمارهم الـ50 عاما تقريبا".وأضاف "بحسب افادة جارهم، فأن ابن المقتولين هو من اقدم على هذا الفعل قبل يومين، بعد سماع صوت اطلاق نار صادر من المنزل".وأكد انه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ومراجعة كاميرات المنطقة".