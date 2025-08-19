ذي قار.. اعتقال متهمين سرقوا سيارة من أمام منزل صاحبها

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "استجابة لإخبار أحد المواطنين في حول تعرض سيارته الشخصية للسرقة من أمام داره من قبل مجهولين، وجه قائد شرطة بتشكيل قوة بإشراف مدير شرطة شمال المحافظة وإعطاء النتائج خلال وقت قياسي، وبمهنية عالية وهمة ، تمكنت مفارز ومحققي مكافحة إجرام من تحديد توجه السراق".وأضافت "خلال وقت قياسي تم استعادة العجلة المسروقة والقبض على المجرمين وتقديمهم للقضاء العادل"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ليكونوا عبرة لمن يحاول إرباك الوضع الأمني والتطاول على الممتلكات الخاصة والعامة في المحافظة".