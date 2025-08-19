اعتقال افراد عصابة لسرقة الدراجات النارية في الديوانية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "مكافحة الإجرام في تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 3 متهمين متخصصين بسرقة الدراجات النارية في مناطق مختلفة من المحافظة، بعد ورود معلومات عن وجود هذه العصابة".وأضافت، أن "عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة المحافظة لمتابعة الموضوع، وجمع المعلومات من قبل مصادر موثوقة، فضلا عن تكثيف الجهد الاستخباري، والاستعانة بكاميرات المراقبة، وقد اعترفوا أثناء التحقيق بقيامهم بعدد من عمليات السرقة مختلفة الأنواع في مناطق متفرقة في المحافظة".وأشارت إلى "ضبط بحوزتهم أسلحة نارية ودراجة نارية (ستوتة) تستخدم لعمليات السرقة، حيث تم تصديق أقوالهم تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة".