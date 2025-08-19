بغداد.. اعتقال عصابة من ثمانية إيرانيين بتهمة سرقة سيارات

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، باعتقال عصابة من إيرانيين بتهمة سرقة سيارات في .

​

وقال المصدر في حديث لـ ، "اعتقال عصابة مؤلفة من 8 إيرانيين في منطقة ببغداد بعد تتبعهم من ".

وأضاف المصدر "كان عناصرها يقومون بكسر زجاج السيارات بالمنصور وسرقة ما بداخل السيارات من أموال وهواتف وبعد تتبعهم جرى اعتقالهم عند فندق في السعدون".

وأشار المصدر الى أنه "تم ضبط سيارتين بحوزتهم"، لافتا الى أنهم "اعترفوا بارتكاب العديد من جرائم السرقة وهم هاربون من بسبب الملاحقة ودخلوا إلى بغداد من خلال ".