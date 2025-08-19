مصدر أمني يكشف حقيقة اشتباكات داخل سجن في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، "الاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود اشتباكات مسلحة داخل سجن الرحمانية للاحداث في جانب الكرخ غير صحيحة".

وأضاف المصدر أن "الوضع الامني جيد ولا وجود لاي خروقات".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، باستنفار فرق الدفاع المدني لمكافحة حريق اندلع بالقرب من سجن النساء في مجمع غربي .