مشاركة عراقية في الإنزال.. تفاصيل مقتل "خليفة داعش الخامس" في أدلب فجر اليوم

وتشير المعلومات ان العملية شارك فيها ، وقوات من الامن السوري، وقوات عراقية شاركت بعملية الانزال، حيث نفذ طيران التحالف الدولي عملية إنزال جوي دقيقة في منطقة أطمة شمال إدلب، أسفرت عن مقتل القرشي خلال محاولة اعتقاله، فيما تم ضبط نساء من الجنسية الفرنسية يعتقد انهن زوجاته.وأكد شهود عيان أن قوات خاصة تابعة للتحالف نفذت الإنزال الجوي في ظروف عالية التوتر، حيث انتشرت عناصر "الأمن الداخلي السوري" بشكل مكثف في الشوارع المحيطة، وهو ما يعكس التنسيق بين الأطراف المشاركة في العملية.وأفادت المصادر أن المنطقة شهدت إطلاق نار خفيف مرتين خلال العملية، وهو ما يرجح أن يكون تبادلاً محدوداً لإطلاق النار بين القوات المهاجمة والمستهدفين، وقد حرصت القوات المهاجمة على طمأنة السكان المحليين، حيث سمع الأهالي صوت شخص يتحدث بلهجة عراقية عبر مكبرات الصوت يطلب منهم عدم مغادرة منازلهم حفاظاً على سلامتهم.