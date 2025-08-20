الصفحة الرئيسية
وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد إسرائيلي تعزيز الاستقرار
مشاركة عراقية في الإنزال.. تفاصيل مقتل "خليفة داعش الخامس" في أدلب فجر اليوم
السومرية
نيوز-امن
كشفت وسائل اعلام ومنصات محلية
سورية
، عن تفاصيل عملية الانزال الجوي التي حدثت في أدلب فجر اليوم، والتي اسفرت عن مقتل
الخليفة
الخامس لتنظيم
داعش
"
أبو حفص
القرشي"، حيث توقع شهود عيان ان العملية تستهدف "
صيدا
ثمينا" نتيجة تفاصيل العملية الأمنية الضخمة، قبل ان يعلن بالفعل انها استهدفت
خليفة
داعش.
وتشير المعلومات ان العملية شارك فيها
التحالف الدولي
، وقوات من الامن السوري، وقوات عراقية شاركت بعملية الانزال، حيث نفذ طيران التحالف الدولي عملية إنزال جوي دقيقة في منطقة أطمة شمال إدلب، أسفرت عن مقتل القرشي خلال محاولة اعتقاله، فيما تم ضبط نساء من الجنسية الفرنسية يعتقد انهن زوجاته.
وأكد شهود عيان أن قوات خاصة تابعة للتحالف نفذت الإنزال الجوي في ظروف عالية التوتر، حيث انتشرت عناصر "الأمن الداخلي السوري" بشكل مكثف في الشوارع المحيطة، وهو ما يعكس التنسيق بين الأطراف المشاركة في العملية.
وأفادت المصادر أن المنطقة شهدت إطلاق نار خفيف مرتين خلال العملية، وهو ما يرجح أن يكون تبادلاً محدوداً لإطلاق النار بين القوات المهاجمة والمستهدفين، وقد حرصت القوات المهاجمة على طمأنة السكان المحليين، حيث سمع الأهالي صوت شخص يتحدث بلهجة عراقية عبر مكبرات الصوت يطلب منهم عدم مغادرة منازلهم حفاظاً على سلامتهم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
التحالف الدولي يعلن مقتل "الخليفة الخامس لداعش" بعملية إنزال جوي في إدلب
03:04 | 2025-08-20
اعتقال 9 عناصر من داعش قتلوا 5 عراقيين في إدلب السورية (صور)
05:43 | 2025-08-07
معلومات جهاز مكافحة الإرهاب كانت سببا في القضاء على "الخليفة الخامس" لداعش
04:35 | 2025-08-20
المرصد السوري: مقتل عراقي أمام زوجته في إدلب
08:57 | 2025-07-02
داعش
العراق
ادلب
التحالف الدولي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
أبو حفص
الخليفة
الجنس
سورية
