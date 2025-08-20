إصابة ضابط واثنين من المنتسبين أثناء مداهمة منزل مطلوب في ذي قار

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز إن "أثناء تنفيذ قوة أمنية لمذكرة قبض وفق المادة ٥٦ (نصب واحتيال) بحق أحد المطلوبين في ، أسفر ذلك عن إصابة ضابط الحي العسكري ومنتسبين اثنين".وتابع أن "المتهم لاذ بالفرار بعد إطلاق النار وإصابة الدورية الأمنية، فيما شرعت القوات في المحافظة بالبحث عن المتهم والقبض عليه".