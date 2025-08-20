تفاصيل جديدة عن عملية ادلب.. الإطاحة "بمهند أو أبو صالح"

وقال المصدر لـ ، ان "واجبنا امنية نفذ بسوريا من قبل قوة أميركية تسمى بــ(الدلتا) وبمعلومات استخبارية تم القضاء على القيادي صلاح المكنى بـ"مهند وابو وابو صالح".وأضاف ان "الإرهابي صادره بحقه مذكرة قبض عراقية وتحري من قبل قاضي تحقيق"، لافتا الى انه "تمت مداهمة الهدف وبعد الاشتباك تم قتله".فيما نشرت وسائل إعلامية ومصادر صحفية ان "الإرهابي أعلاه هو الخامس لداعش"، الا انه لم يتم التأكد من صحة تلك المعلومات رسميا حتى الان.