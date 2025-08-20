اعتقال قيادي في "داعش" جنوب بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "القوات الأمنية القت القبض على إرهابي يعمل مسؤول توزيع كفالات ولاية ضمن تنظيم الإرهابي".

وأضاف المصدر أنه "تم اعتقاله في احد المناطق الواقعة جنوب العاصمة"، مشيرا الى "ايداعه التوقيف".