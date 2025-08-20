في بغداد.. اعتقال شخص اطلق النار أثناء مجلس عزاء

وقالت القيادة في بيان، "تمكنت مفارز شرطة من إلقاء القبض على متهم أقدم على إطلاق العيارات النارية أثناء مجلس عزاء في ".وأضاف البيان "جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجّه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي حمد بتشكيل فريق عمل من قسم شرطة ونجدة ومركز شرطة الغزالية، بالتنسيق مع الاستخبارات، لتعقب المتهم وجمع المعلومات اللازمة".ولفت البيان الى أنه "بعد نصب كمين محكم، ألقت القوة القبض على المتهم وضبطت بحوزته السلاح المستخدم نوع بندقية كلاشنكوف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصوليًا".