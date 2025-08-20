تفجير "مسيطر عليه" في البصرة صباح الخميس

أعلنت ، عن تفجير "مسيطر عليه" صباح اليوم الخميس.

وجاء في بيان للقيادة، "تستمر مفارز الجهد الهندسي في قيادة العمليات باجراء التفجيرات المسيطر عليها للمخلفات الحربية السابقة يوم غد الخميس 2025/8/24".

وأضاف البيان أن وقت التفجير "من الساعة 6 الى 9 صباحا ضمن قضاء منطقة موقع الاتلاف المركزي".