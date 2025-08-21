جنايات الكرخ تحكم بالسجن المؤبد على مدان بـ "المثيل امفيتامين"

وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".وأضاف ان "المدان ضبط بحوزته 14 كيسا من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".