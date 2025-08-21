العثور على جثة رجل خمسيني على ضفاف كورنيش البصرة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "أحد المراكز الأمنية تلقى بلاغا بوجود جثة مرمية على ضفاف كورنيش "، مبينا ان "المركز أرسل قوة امنية الى مكان الحادث وتبين انها جثة مجهولة الهوية تعود لرجل خمسيني".وأضاف المصدر، أن "القوة قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لغرض إجراء الفحوصات الطبية وتحديد سبب الوفاة وفتح تحقيق شامل بالحادثة".