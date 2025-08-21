عمليات بغداد تزيل 35 دارا سكنيا متجاوزا ضمن "معسكر الرشيد" (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "من خلال تقديم الدعم والإسناد للكوادر المشتركة من دوائر (الأمانة، البلدية) لتنفيذ واجباتهم المكلفين بها والمتمثلة برفع التجاوزات عن الأراضي الزراعية، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الاولى شرطة اتحادية من إزالة (٣٥) دارا سكني متجاوز على الأراضي الزراعية وذلك ضمن معسكر بجانب ".وأضافت القيادة، أن "الإزالة تمت بعد ان تم انذارهم في وقت سابق وإخلاء الدور من ساكنيها"، مبينة ان "ذلك يأتي بهدف الحد من ظاهرة التجاوز على الممتلكات العامة ومحاولة تغيير جنسها بدون موافقات أصولية من الجهات ذات الاختصاص".