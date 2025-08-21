الداخلية توجه دعوة للمتقدمين إلى معهد إعداد مفوضي الشرطة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن المتقدمين يجب عليهم الحضور في السابعة صباحاً إلى وارتداء زي رياضي وجلب الأصلية مع نسخ لها وصور إضافة إلى بطاقة السكن للوالدين وشهادة وفاة للمتوفين منهم.ودعت ذوي الشهداء والسجناء السياسيين من الدرجة الأولى فقط وأبناء الضباط المستمرين في الخدمة والمتقاعدين والمنتسبين والأقليات إلى جلب ما يؤيد ذلك.