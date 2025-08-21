مصدر كردي يكشف تفاصيل ما يجري في السليمانية

​كشف مصدر مطلع في ، الخميس، ما يجري في المحافظة بعد الحديث عن أوامر قبض.

وقال المصدر في حديث لـ ، " لا صحة لأنباء محاولة اعتقال شخصيات ماعدا لاهور ".

وأضاف المصدر "اعتقل افراد يوم الامس واعترفوا بخطة لزعزعة امن ومحاولات لقتل اشخاص معروفين، وصدرت اوامر من القضاء باعتقال عدد آخر من المتورطين".

ولفت المصدر الى أنه "لا توجد اي اوامر قبض ولا تطويق لمنزل الدكتور ولا والاخبار غير صحيحة"، مضيفا "اوامر القبض لاشخاص اخرين".