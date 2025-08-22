التفاصيل الكاملة لما حصل في السليمانية فجر اليوم

وجاء ذلك بعد اشتباكات مسلحة عنيفة بين حمايات شيخ ووحدات من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش استمرت لساعات، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى.وكانت الأمن في قد أصدرت مذكرة توقيف بحق شيخ جنكي بموجب المادة 56 من قانون العقوبات العراقي، على خلفية قضايا تتعلق بالأمن والنظام العام.وبدأت التوترات في السليمانية منذ مساء الخميس، عندما تحركت قوات أمنية مشتركة لتنفيذ مذكرة التوقيف.حيث طوقت القوات فندق لاله زار الذي يقيم فيه شيخ جنكي، وطلبت من السكان عبر مكبرات الصوت الابتعاد عن المنطقة.وسرعان ما اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوة المهاجمة وحمايات شيخ جنكي، وجرى تبادل كثيف لإطلاق النار تخللته أصوات انفجارات شديدة.وافادت مصادر طبية عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ستة أشخاص في حصيلة قابلة للزيادة، وفقا لوسائل إعلام كردية.وأصدر شيخ جنكي عدة رسائل مكتوبة وصوتية، وصف فيها الاتهامات ضده بأنها "ذرائع سياسية".كما أكد أن منزله محاصر بقوة كبيرة، ورافضاً تسليم نفسه.ومع اتساع رقعة التوتر، شهدت السليمانية هجومين بطيران مسيّر وإطلاق نار في منطقة دباشان حيث منزل ، رئيس الكردستاني.يذكر أن شيخ جنكي شغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من في تموز 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب.وأسس حزب جبهة الشعب الذي شارك لأول مرة في انتخابات برلمان عام 2024 وحصل على مقعدين.